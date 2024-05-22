Дети насильно катали его с горки
Всё произошло в Гусиноозёрске. Местная жительница рассказала в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск», что на днях гуляла в парке и увидела, как дети издеваются над котёнком. Игравшие на площадке ребятишки катали несчастного с горки.
- За хвост его, кувырком и т. д. С ними была девочка-подросток. Сказала, чтобы она сделала им замечания – говорит: «Они меня не слушают». Пришлось вмешаться – несколько раз отгоняла детей от котёнка. Никакого воспитания, – рассказала анонимный автор.
Кроме того, в зоне отдыха воцарилось настоящее безобразие. По словам очевидцев, юные вандалы «качели в разные стороны дёргают, по горке палкой стучат» и пишут кое-что маркерами на лавочках.
- Вот зачем? Уважаемые родители, поговорите со своими детьми, чтобы вели себя хорошо – для всех же делают. Зачем портить? – пожурили гусиноозёрчан в telegram-канале.
«За хвост его»: В райцентре в Бурятии юные вандалы измывались над котёнком
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его участниками стали школьники и студенты СПО
«Таловский озерно-болотный комплекс» расположен в Иркутской области
Дети насильно катали его с горки
В настоящее время начата установка водопропускных труб
Кабан попался в объектив видеоловушки, переходя на новое место обитание
Пациентом стал десятилетний мальчик
Раз в месяц в тёплое время года организации города будут дружно выходить на уборку
Юные спортсмены успешно выступили на межрегиональном турнире
Школьникам села Сотниково напомнили, что пересекать дорогу в неположенном месте нельзя
За неделю его умудрились подхватить 58 человек
Мероприятие продлится до 26 мая
Михаил Асташов победил в индивидуальной велогонке на 25 км
Их будут ловить на Левобережье
Они валяются прямо на земле
Всех гостей и жителей Тункинской долины попросили относиться сознательнее и бережнее к природе