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«За хвост его»: В райцентре в Бурятии юные вандалы измывались над котёнком

«За хвост его»: В райцентре в Бурятии юные вандалы измывались над котёнком
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Дети насильно катали его с горки

Всё произошло в Гусиноозёрске. Местная жительница рассказала в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск», что на днях гуляла в парке и увидела, как дети издеваются над котёнком. Игравшие на площадке ребятишки катали несчастного с горки.

- За хвост его, кувырком и т. д. С ними была девочка-подросток. Сказала, чтобы она сделала им замечания – говорит: «Они меня не слушают». Пришлось вмешаться – несколько раз отгоняла детей от котёнка. Никакого воспитания, – рассказала анонимный автор.

Кроме того, в зоне отдыха воцарилось настоящее безобразие. По словам очевидцев, юные вандалы «качели в разные стороны дёргают, по горке палкой стучат» и пишут кое-что маркерами на лавочках.

- Вот зачем? Уважаемые родители, поговорите со своими детьми, чтобы вели себя хорошо – для всех же делают. Зачем портить? – пожурили гусиноозёрчан в telegram-канале.

вандалы парк дети благоустройство

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