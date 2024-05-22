В конкурсе приняли участие 14 педагогов
Обладателем Гран-при республиканского профессионального конкурса «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ – 2024», завершившегося в столице Бурятии, стала Людмила Бальжурова, учитель бурятского языка детского сада 35 «Алые паруса» Улан-Удэ. Она будет представлять Бурятию на всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы» в номинации «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста», очный тур которого пройдёт в сентябре в столице Татарстана ( 0+).
В конкурсе лучших бурятоведов дошкольных учреждений республики приняли участие 14 педагогов из 10 районов Бурятии, а также города Улан-Удэ.
- По итогам финальных испытаний места распределились следующим образом: 3 место заняла Ирина Раднаева (Оронгойский детский сад Иволгинского района); 2 место - Нимаханда Гылыкова (детский сад улуса Нарсатуй Мухоршибирского района). 1 место завоевала учитель бурятского языка детского сада 111 Улан-Удэ Евгения Бадмаева, - рассказали в республиканском центре «Бэлиг».
Определён лучший преподаватель бурятского языка в детском саду
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