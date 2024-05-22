Его участниками стали школьники и студенты СПО
17 мая в Бурятии завершился III республиканский конкурс социальных проектов. Целью конкурса организаторы ставили вовлечение и активизацию школьников и студентов ссузов региона в решении социально-значимых задач и проблем российского общества.
По итогам совещания экспертного совета было отобрано на защиту 19 социальных проектов, выполненных школьниками и студентами СПО Улан-Удэ и районов Бурятии. Защита проектов проходила в «Асториуме» и в Бурятском госуниверситете имени Доржи Банзарова.
Как сообщили в БГУ, победителями конкурса стали следующие учащиеся:
1 место – Сурана А., «Социально-психологическая служба помощи семьям и детям с инвалидностью «Солнышко» (СОШ №40, г. Улан-Удэ);
2 место - Радна Д., «Видеоролики «Открывая мир психологии» (гимназия № 59, г. Улан-Удэ);
2 место - Алдар Б., «История одной «лыжницы», участницы подготовки в легендарном пешелыжном переходе «Улан-Удэ-Москва глазами правнуков» (гимназия № 59, г. Улан-Удэ);
3 место – Ярослав И., «Пришкольная оранжерея «Редкие цветы Бурятии» (СОШ №4, г. Кяхта).
Специальный приз - Полина С., «Школьная служба примирения «Единство» (СОШ № 40, г. Улан-Удэ).
У студентов:
1 место - Моисеева К., Коваленко В., Заиграева Е., Коневина С. «Скажем «нет» энергетическим напиткам!» (колледж БГУ);
2 место - Асташова Е., Селиванова А., Никулина Н., Думнова А. «Клуб «В здоровом теле - здоровый дух» (колледж БГУ);
3 место - Туговикова М., Паданина А., Бетехтин В., Базаров Ж. «Добровольческое движение колледжа БГУ «Солнечные крылья» (колледж БГУ).
На мероприятии также была проведена профориентационная работа среди школьников и студентов. Все победители и призёры были награждены грамотами и ценными призами.
В Бурятии подвели итоги конкурса соцпроектов
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