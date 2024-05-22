Улан-удэнцев призвали не седлать топиарии в центре города

Жителей столицы Бурятии вновь призвали беречь летнюю зону отдыха на площади Советов. Там появились таблички с напоминанием о том, как вести себя в мини-парке.
- Очень надеемся на ваше понимание, – обратились к улан-удэнцам в комитете городского хозяйства. – Вы можете не только сломать элементы благоустройства, но и нанести вред своему здоровью. Топиарии не предназначены для того, чтобы на них сидели, и могут упасть от нагрузки.
Вместо того, чтобы забираться на животных из искусственной травы ради эффектных фото, горожанам посоветовали делать снимки, просто стоя рядом с ними.
Каждый раз жителей Улан-Удэ просят бережнее относиться к дорогим топиариям, однако многие эти призывы просто игнорируют – на них взбираются разом по три-четыре ребёнка. Быка хватают за хвост, а нечастному козлу одна девочка недавно и вовсе уселась прямо на голову. Перед выходными в мини-парке успели насвинячить – там валялись бычки и другой мелкий мусор. Досталось и роялю за полмиллиона рублей.
Зону отдыха на площади развернули уже в третий раз. Впервые она украсила центр города летом 2022-го. Помимо коней, там установили ещё четыре фигуры из искусственной травы – быка, верблюда, барана и козла. Эти животные, которые являются в Бурятии священными, разместились на газоне. А ещё на территории появились качели, беседки, цветники и берёзовая роза. Совсем скоро будет и фонтан в форме Байкала – ёмкость для него уже привезли.