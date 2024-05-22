В Улан-Удэ пройдёт гонка на маунтинбайках

Общество, Фото: федерация велоспорта РБ

Соревнования проведут на Богородском острове



26 мая в Улан-Удэ состоится маунтинбайк-гонка с раздельного старта. Дистанцию 10 км проедут на Богородском острове.



Участвовать будут категории: «Мужчины старше 18 лет», «Ветераны 40+», «Любители», «Юниоры 14-17 лет», «Девушки-Женщины». К участию в гонке допускаются спортсмены только при наличии защитного шлема и технически исправного велосипеда с передним и задним тормозом. Несовершеннолетние допускаются при письменном разрешении родителей или ответственного лица.



- Гонка с раздельного старта, она же гонка на время, она же индивидуальная гонка. На дистанцию участники выходят по одному с интервалом в одну минуту и преодолевает 10 км, 2 круга. Трасса подобрана с учётом начальной подготовки любителей велосипеда. Пролегает по равнинным, грунтовым и гравийным дорогам без значительных препятствий, подъёмов и спусков. «Спасский круг» около 5 км проходит по периметру городской насосной станции вдоль проток реки Селенга, - сообщает федерация велосипедного спорта РБ.



Программа соревнований

10:45 - Регистрация участников

11:45 - Открытие соревнований

12:00 - Старт первого участника

13:30 - Подведение итогов, награждение



Возрастное ограничение: 0+.

