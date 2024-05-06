В Улан-Удэ воровку-рецидивистку отправили в колонию

Она потратила 11 тысяч с украденной карты
Суд признал 37-летнюю жительницу Улан-Удэ виновной в краже с банковского счёта и назначил реальное лишение свободы.
Женщина ранее была неоднократно судима за преступления против собственности. В июле 2023 года она совершила очередную кражу: в гостиничном номере стащила у своего знакомого банковую карту. А после тратила деньги с карты: приобретала продукты в магазинах и гостинице, спиртные напитки, мягкие игрушки. Ущерб составил более 11 тысяч рублей.
- Октябрьский районный суд Улан-Удэ, учитывая мнение государственного обвинителя, отменил виновной условно-досрочное освобождение по предыдущему приговору и путём присоединения ранее неотбытого наказания приговорил виновную к 2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 3 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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