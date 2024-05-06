ДТП произошло в Заиграевском районе
В воскресенье, 5 мая, в Заиграевском районе Бурятии столкнулись «Лифан» и «Тойота Приус».
- Около 10 часов утра 19-летний водитель автомобиля «Лифан» в 10 км от посёлка Заиграево выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Тойота Приус», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пострадал 55-летний водитель «Тойоты», он получил травмы различной степени тяжести.
В Бурятии лоб в лоб столкнулись «Лифан» и «Приус»
Происшествия, Фото:
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