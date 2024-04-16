Жительница Забайкалья перевела мошенникам более 3,5 млн рублей

Она искала работу, когда ей предложили лёгкий заработок



В полицию Читы с заявлением о хищении свыше 3,5 млн рублей обратилась 23-летняя жительница Приаргунского района Забайкальского края.



Установлено, что потерпевшая на сайте с вакансиями нашла объявление о поиске наборщика текста. Позвонила по номеру, где ей сообщили, что данная вакансия уже занята и предложили другой источник дохода – инвестирование. Желая получить лёгкий заработок, девушка приняла предложение.



Позже ей была направлена ссылка, перейдя по которой она ввела свои фамилию, имя, отчество, а также номер телефона. После чего ей стали поступать звонки от «специалистов», которые обещали большую прибыль от вложений.



- Совершив более 20 переводов на указанные злоумышленниками счета и карты, девушка лишилась крупной суммы денег, часть из которых были взяты в банке в виде автокредита, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



В общей сложности девушка потеряла 3 миллиона 694 тысячи рублей.



