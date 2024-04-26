Учёные найдут решение для ликвидации вреда от Байкальского ЦБК

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Для решения проблемы будет сформирована межведомственная группа



Для поиска научного решения по ликвидации накопленного вреда Байкальского целлюлозно-бумажного комбината создадут межведомственную группу с участием Российской академии наук, Минприроды России и Госкорпорации «Росатом». Такое предложение с целью научно-обоснованной постановки пилотного эксперимента, в том числе для разработки технического задания и программы испытаний, озвучено на совместном заседании научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам и научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал в начале апреля в Москве.



В задачи группы будет входить выработка решений по масштабированию итогов пилотного эксперимента на девять карт-накопителей БЦБК. Проведение пилотного эксперимента предлагается провести Сибирскому отделению РАН в рамках научно-исследовательской работы и научно-технического сопровождения. Проведение строительно-монтажных мероприятий предлагается поручить Федеральному экологическому оператору.



Предложение стало результатом обсуждения поручений по ликвидации накопленного вреда БЦБК, а также предложений по дополнительным лабораторно-аналитическим исследованиям образцов отходов, накопленных в карте № 4 полигона «Солзанский» и предложений к НИР по оценке возможности сохранения биоразнообразия на картах Солзанского полигона. Об этом сообщает Сибирское отделение РАН.



