Для решения проблемы будет сформирована межведомственная группа
Для поиска научного решения по ликвидации накопленного вреда Байкальского целлюлозно-бумажного комбината создадут межведомственную группу с участием Российской академии наук, Минприроды России и Госкорпорации «Росатом». Такое предложение с целью научно-обоснованной постановки пилотного эксперимента, в том числе для разработки технического задания и программы испытаний, озвучено на совместном заседании научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам и научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал в начале апреля в Москве.
В задачи группы будет входить выработка решений по масштабированию итогов пилотного эксперимента на девять карт-накопителей БЦБК. Проведение пилотного эксперимента предлагается провести Сибирскому отделению РАН в рамках научно-исследовательской работы и научно-технического сопровождения. Проведение строительно-монтажных мероприятий предлагается поручить Федеральному экологическому оператору.
Предложение стало результатом обсуждения поручений по ликвидации накопленного вреда БЦБК, а также предложений по дополнительным лабораторно-аналитическим исследованиям образцов отходов, накопленных в карте № 4 полигона «Солзанский» и предложений к НИР по оценке возможности сохранения биоразнообразия на картах Солзанского полигона. Об этом сообщает Сибирское отделение РАН.
Учёные найдут решение для ликвидации вреда от Байкальского ЦБК
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