В Улан-Удэ мужчина сорвался с окна многоэтажки

Он рухнул вниз с высоты седьмого этажа
В столице Бурятии, на проспекте 50-летия Октября, мужчина случайно сорвался с высоты седьмого этажа многоэтажного дома. За ним приехала «скорая».
В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» рассказали, что сообщение об инциденте поступило в полицию Железнодорожного района в 13:44.
- На место происшествия незамедлительно был направлен ближайший наряд ППС, участковый уполномоченный полиции и сотрудники Росгвардии, – отметили в министерстве. – Сейчас с мужчиной работают медики. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Он рухнул вниз с высоты седьмого этажа
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