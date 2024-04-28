28 апреля

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В Усть-Ордынском округе 95-летие отпраздновала школьный педагог

В Усть-Ордынском округе 95-летие отпраздновала школьный педагог
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцразвития Иркутской области
«Ты жива ещё, моя старушка?» - процитировала Есенина на юбилее именинница

В Усть-Ордынском Бурятском округе 95-летие отметила жительница Осинского района Ирма Алексеевна Буртонова. С поздравлениями и словами благодарности имениннице вручили поздравление от президента России.

В 95 лет юбилярша сохранила ясность ума и жизнелюбие. За праздничным столом Ирма Алексеевна прочитала гостям стихотворение Сергея Есенина. Она помнит в мельчайших подробностях свою длинную трудовую биографию. За всю свою жизнь больше четырёх десятков лет она посвятила работе в школе, выпустив не одно поколение учеников.

После выхода на пенсию, Ирма Алексеевна по своей инициативе создала школьный музей боевой и трудовой славы. Сегодня юбиляр окружена заботой и любовью своих детей. С гордостью делится тем, что все её дочери выбрали профессию педагога. Продолжают династию учителей в третьем поколении и внук Роман, сообщает министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Усть-Ордынский Бурятский округ юбилей долгожитель

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