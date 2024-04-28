«Монгольские воины» привьют детям и молодёжи нравственные ценности
В Монголии будет реализована национальная программа патриотического воспитания детей и молодёжи. Об этом заявил 26 апреля президент страны Ухнаагийн Хурэлсух на национальном форуме на тему «Ценности Родины – гордость гражданина», посвящённому 10-летию создания Объединённой ассоциации монгольских воинов.
В своей приветственной речи он рассказал, что в будущем планируется реализовать национальную программу с целью патриотического, физического и нравственного воспитания детей и молодёжи, подчеркнув в этом важную роль лидерства и опыта монгольских воинов. Также он выразил благодарность правительственным и неправительственным организациям, гражданам и монгольским военнослужащим за поддержку и сотрудничество в реализации целей национальных движений: «Национальное наследие и ценности, которые необходимо сохранять и чтить», «Национальное единство», «Национальные интересы – безопасность», «Монгол – богатство Монголии», «Зелёное развитие – будущее Монголии».
Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», в 2019 году состоялся первый съезд ассоциации, собравший более 1000 ветеранов вооружённых сил и правоохранительных органов для продвижения своей миссии и определения ключевых направлений деятельности. Среди них приоритетными являются мероприятия, направленные на воспитание патриотизма и национальной гордости у граждан, защиту и укрепление ценностей независимости, безопасности и государственности, распространение истории и культуры страны, а также укрепление национального единства.
В Монголии создадут национальную программу патриотического воспитания
Власть, Фото:
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