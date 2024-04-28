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В Агинском округе провели праздник стрижки жеребцов

В Агинском округе провели праздник стрижки жеребцов
Общество,  Фото:группа «Минии нютаг Сагаан-Уула»
Лучшими в состязании стала команда из Зугалая

Праздник «Даага дэллээн» прошёл в селе Цаган-Ола Агинского Бурятского округа 26 апреля. Это традиционный бурятский обряд, во время которого годовалых жеребцов ловят из табуна и подстригают им гривы и кончики хвостов.

- Древний обряд кочевников сегодня проводят как игру: за максимально короткое время нужно поймать жеребца, повалить на бок, острым ножом состричь волосы и повязать белую ленту на хвост, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

В этот день провели соревнования по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалга», по бурятской борьбе «Барилдаан», и скачки «Мори урилдаан». В соревнованиях приняли участие 13 команд из сельских поселений Ушарбай, Цаган-Ола, Догой, Зугалай, Цаган-Челутай, Кусоча и поселка Могойтуй.

В результате определились победители и призёры. В «Бүхэ барилдаан» победителями стали Балдан Содномов (Цаган-Ола), Батор Цыренжапов (Догой) и Чингис Батомункуев (Ушарбай).

В разбивании хребтовой кости отличились команда «Домог-1 СП» из села Догой, команда пожарной части села Цаган-Ола и команда «Могойтуй – 1».

«Мори урилдаан» выиграла лошадь Сэсэн Соохор, владелец Содном Долсонов (Зугалай), на втором месте лошадь Хуа (Эрдэни Жамбалов, Цаган-Ола). Третью позицию заняла лошадь Алаг Баира Дашидоржиева (Цаган-Ола).

Лучшими в состязании «Даага дэллээн» стала команда «Зугалай 1», в качестве приза они получили жеребца и денежный приз. Второе место у команды «Домог-2» (Догой), получившие живого барана и денежный приз. Третье место завоевала команда пожарной части села Цаган-Ола - приз живой баран и денежный приз.

Агинский Бурятский округ Праздники национальные виды спорта

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