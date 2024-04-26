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В районе Бурятии скоро заработает паромная переправа через Селенгу

В районе Бурятии скоро заработает паромная переправа через Селенгу
Общество,  Фото:vk.com/burregionavtodor
Она откроется на следующей неделе

В группе «Прибайкалье-инфо» сообщили, что в ближайшее время на Селенге и Чикое начнёт функционировать паромная переправа. В ГКУ «Бурятрегионавтодор» уточнили, что возобновление её работы намечено на следующее воскресенье, 5 мая.

Всего в Бурятии четыре таких переправы. Это Усть-Чикойская на автодороге «Стрелка – Подлопатки» в Селенгинском районе, Татауровская через Селенгу на региональной трассе «Татаурово – Острог» и Лесовозная через эту же реку в Прибайкальском плюс Усть-Муйская на реке Муя.

Паромные переправы Селенга

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