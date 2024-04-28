В Улан-Удэ верующие отметили Вербное воскресенье

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Dailу» представляет праздничный фоторепортаж Сергея Тарасенко из Свято-Никольского храма в Улан-Удэ



28 апреля, в 6-ю неделю Великого поста православные христиане Бурятии отметили великий двунадесятый праздник Входа Господня в Иерусалим, или, как его ещё называют в народе, Вербное воскресенье. С утра в храмах республики проходят литургии и славления праздника.



По информации Улан-Удэнской и Бурятской епархии, согласно евангельскому повествованию, в этот день Иисус Христос на молодом осле торжественно въехал в ворота Иерусалима. Народ, который стал свидетелем чудесного воскрешения Лазаря, приветствовал Спасителя, устилая дорогу ваиями — пальмовыми ветвями.



В России в богослужебной традиции пальмовые ветви заменила верба. Тёмно-красный цвет веток напоминает о пролитой на Кресте за спасение мира крови Христовой, а белые пушистые кисточки – убелённые жертвой Христовой человеческие души.



