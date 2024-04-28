«Байкал-Dailу» представляет праздничный фоторепортаж Сергея Тарасенко из Свято-Никольского храма в Улан-Удэ
28 апреля, в 6-ю неделю Великого поста православные христиане Бурятии отметили великий двунадесятый праздник Входа Господня в Иерусалим, или, как его ещё называют в народе, Вербное воскресенье. С утра в храмах республики проходят литургии и славления праздника.
По информации Улан-Удэнской и Бурятской епархии, согласно евангельскому повествованию, в этот день Иисус Христос на молодом осле торжественно въехал в ворота Иерусалима. Народ, который стал свидетелем чудесного воскрешения Лазаря, приветствовал Спасителя, устилая дорогу ваиями — пальмовыми ветвями.
В России в богослужебной традиции пальмовые ветви заменила верба. Тёмно-красный цвет веток напоминает о пролитой на Кресте за спасение мира крови Христовой, а белые пушистые кисточки – убелённые жертвой Христовой человеческие души.
В Улан-Удэ верующие отметили Вербное воскресенье
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Денег на неё в казне не оказалось
Заявки для участия принимаются до 10 мая
Победитель посетит Иркутскую ГЭС
Полувековой юбилей отметили семьи из Кабанского и Закаменского районов
«Байкал-Dailу» представляет праздничный фоторепортаж Сергея Тарасенко из Свято-Никольского храма в Улан-Удэ
Лауреаты рекомендованы к участию в фестивале в Монголии
Для Алтачейского заказника птица является случайным залётным гостем
«Ты жива ещё, моя старушка?» - процитировала Есенина на юбилее именинница
В мирное время юбиляр работал в лесном хозяйстве
Лучшими в состязании стала команда из Зугалая
В рамках молебная запланирована культурно-спортивная программа
По словам создателя, это, возможно, самая приближённая к реальному динозавру копия
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с показательных выступлений перед Днём пожарной охраны
Это связано с подготовкой к празднованию Дня Победы
Турнир проходил в рамках чемпионата России по АРБ