Семья из Улан-Удэ перевела мошенникам более 3 млн рублей

Кредиты брали супруги и их сын
В Улан-Удэ супруги и их сын перевели мошенникам более трёх миллионов рублей. Об этом случае рассказали в МВД по Бурятии.
Установлено, что в марте 46-летний горожанин увидел объявление о заработке на инвестировании, где обещали высокий доход, и оставил свой номер телефона. Вскоре с ним в мессенджере связался «специалист по инвестициям», который направил регистрационные документы компании и предложил начал зарабатывать.
Мужчина скачал указанное мошенниками приложение и зарегистрировался в нём. Он попросил 42-летнюю супругу оформить кредит на сумму 300 тысяч рублей, и они внесли средства. За пару дней сумма в приложении увеличилась в несколько раз.
«Наставник» предложил супругам зарабатывать на более крупных покупках акций, на что они согласились. Оформили два кредита и внесли на счёт 600 тысяч рублей.
7 апреля улан-удэнец попытался вывести часть суммы в размере 7 тысяч долларов, но «специалист технической поддержки приложения» сообщил, что разовый лимит на вывод средств – 5 тысяч долларов, а для увеличения лимита необходимо оплатить комиссию в размере 16% от суммы снятия.
Мужчина попросил своего сына оформить кредит на сумму 580 тысяч рублей для оплаты комиссии. При этом родители объяснили, что деньги необходимы «для оплаты страховки с целью вывода средств с инвестиционного счёта». Молодого человека это не смутило, он взял кредит и перевёл родителям деньги.
Мужчина пополнил свой инвестиционный кошелёк. Но на этот раз менеджеры заявили, что в результате ошибки деньги ушли на счёт, а не на оплату страховки и для вывода средств необходимо вновь пополнить «запасную ячейку».
10 апреля мужчина опять попросил сына оформить кредит на общую сумму почти 300 тысяч рублей. После внесения денег на инвестиционном счёте отобразилась общая сумма в несколько тысяч десятков долларов.
11 апреля с семьёй связался уже якобы представитель главного офиса инвестиционной компании и уведомил, что для вывода средств необходимо оплатить не только страховку, но и налог в размере 16%.
Улан-удэнец продал свой автомобиль за 450 тысяч рублей, попросил родных взять кредит в 800 тысяч рублей. Все деньги они перевели для оплаты страховки и налога и стали ожидать поступления денег на банковский счет. Менеджеры заявляли, что процедура перевода может занимать несколько дней.
20 апреля гражданин обратился в отделение банка, чтобы узнать поступил ли ему перевод. Там ему и объяснили, что он стал жертвой мошенников.
Общий ущерб составил более 3 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщал «Байкал-Dailу», недавно медсестра из Улан-Удэ также пыталась получить лёгкий доход на инвестициях и лишилась 2 миллионов рублей.
Семья из Улан-Удэ перевела мошенникам более 3 млн рублей
Происшествия, Фото:
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