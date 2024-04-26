26 апреля

25 апреля

Популярное

Стало известно расписание игр ФК «Бурятия» в сезоне 2024 года

Стало известно расписание игр ФК «Бурятия» в сезоне 2024 года
Общество,  Фото:инфографика из группы ФК "Бурятия" во "Вконтакте"

Пока для первого круга

Футбольный клуб «Бурятия» в 2024 году принимает участие в чемпионате Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди мужчин «Третья лига». В этом году на турнир заявились 11 команд. В заявке клуба из Улан-Удэ 29 игроков.

Для футболистов из «Бурятии» турнир начнётся 28 апреля в Иркутске игрой с ФК «Байкал». Начало матча в 15:00.

Первый домашний матч ФК «Бурятия» проведёт 3 мая на Центральном стадионе РБ с красноярским «Рассветом». Начало программы для болельщиков в 17:00, начало матча - в 18:00.

5 мая в третьем туре домашняя игра с «Енисеем-М» (Красноярск). Начало программы для зрителей в 14:00, начало игры - в 15:00.

Четвёртый тур команда пропустит.

В пятом туре 19 мая игра в Чите с одноимённым клубом.

В шестом туре 31 мая игра в Новокузнецке так же с одноимённым клубом.

В седьмом туре 2 июня гостевая игра в Междуреченске с ФСК «Распадская».

В восьмом туре 28 июня игра в Барнауле с ФК «Полимер».

В девятом туре 30 июня матч там же с ФК «Темп».

5 июля в десятом туре наконец-то домашняя игра с ФК «Новосибирск-М».

11 тур ФК «Бурятия» проведёт дома: в Улан-Удэ приедут футболисты «Динамо-Барнаул-М».

«В первом круге у нас всего четыре домашних матча, и ещё шесть команда сыграет на выезде, - сообщили в ФК «Бурятия». - Уже очень скоро увидимся на стадионе».

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2023 году ФК «Бурятия» занял в этом же турнире второе место.

Болельщики в официальной группе клуба во «Вконтакте» пишут:

«Не жалейте сил и соперника, хорошего сезона и красивых голов».

«Давайте, мужики, будем играть. Будем биться бороться за 1 место».

Отметим, что бюджет клуба по сравнению с 2023 годом не изменился.

Возрастное ограничение 0+ 

ФК "Бурятия" футбол чемпионат спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителей Гусиноозёрска пугают громкие хлопки
Жителей Гусиноозёрска пугают громкие хлопки
Общество, 26.04.2024
Они раздаются каждый день ранним утром
Большинство улан-удэнцев оказались любителями приврать в резюме
Большинство улан-удэнцев оказались любителями приврать в резюме
Общество, 26.04.2024
Чаще всего они приукрашают свои профнавыки и опыт
В Улан-Удэ сделают тротуары с велодорожками на улице Бабушкина
В Улан-Удэ сделают тротуары с велодорожками на улице Бабушкина
Общество, 26.04.2024
Ремонт проводится на участке от Трубачеева до БКМ
В Улан-Удэ представили «Легенды долины Тунки»
В Улан-Удэ представили «Легенды долины Тунки»
Общество, 26.04.2024
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия выставка самобытного мастера Владимира Убашеева
В Бурятии ветеранам перед Днём Победы перечислят по 50 тысяч
В Бурятии ветеранам перед Днём Победы перечислят по 50 тысяч
Общество, 26.04.2024
В Минсоцзащиты рассказали, кто получит единовременные выплаты
Пункт мониторинга мерзлоты заработает в Бурятии
Пункт мониторинга мерзлоты заработает в Бурятии
Общество, 26.04.2024
Система мониторинга состояния многолетней мерзлоты охватит всю территорию её распространения – это 65% площади страны
Жителям Бурятии объяснили, как спасти детей от падения из окон
Жителям Бурятии объяснили, как спасти детей от падения из окон
Общество, 26.04.2024
Спасатели посоветовали ограничить к ним доступ
Лидер российских буддистов рассказал о важности родовых дацанов на примере Монголии
Лидер российских буддистов рассказал о важности родовых дацанов на примере Монголии
Общество, 26.04.2024
Он заявил, что некоторые покидают соседнюю страну «как перекати-поле»

В Улан-Удэ из-за подготовки к параду Победы перекроют улицы
В Улан-Удэ из-за подготовки к параду Победы перекроют улицы
Общество, 26.04.2024
Движение в центре города будут ограничивать три дня

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^