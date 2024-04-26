Стало известно расписание игр ФК «Бурятия» в сезоне 2024 года

инфографика из группы ФК "Бурятия" во "Вконтакте"

Фото: инфографика из группы ФК "Бурятия" во "Вконтакте"

Пока для первого круга

Футбольный клуб «Бурятия» в 2024 году принимает участие в чемпионате Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди мужчин «Третья лига». В этом году на турнир заявились 11 команд. В заявке клуба из Улан-Удэ 29 игроков.

Для футболистов из «Бурятии» турнир начнётся 28 апреля в Иркутске игрой с ФК «Байкал». Начало матча в 15:00.

Первый домашний матч ФК «Бурятия» проведёт 3 мая на Центральном стадионе РБ с красноярским «Рассветом». Начало программы для болельщиков в 17:00, начало матча - в 18:00.

5 мая в третьем туре домашняя игра с «Енисеем-М» (Красноярск). Начало программы для зрителей в 14:00, начало игры - в 15:00.

Четвёртый тур команда пропустит.

В пятом туре 19 мая игра в Чите с одноимённым клубом.

В шестом туре 31 мая игра в Новокузнецке так же с одноимённым клубом.

В седьмом туре 2 июня гостевая игра в Междуреченске с ФСК «Распадская».

В восьмом туре 28 июня игра в Барнауле с ФК «Полимер».

В девятом туре 30 июня матч там же с ФК «Темп».

5 июля в десятом туре наконец-то домашняя игра с ФК «Новосибирск-М».

11 тур ФК «Бурятия» проведёт дома: в Улан-Удэ приедут футболисты «Динамо-Барнаул-М».

«В первом круге у нас всего четыре домашних матча, и ещё шесть команда сыграет на выезде, - сообщили в ФК «Бурятия». - Уже очень скоро увидимся на стадионе».

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2023 году ФК «Бурятия» занял в этом же турнире второе место.

Болельщики в официальной группе клуба во «Вконтакте» пишут:

«Не жалейте сил и соперника, хорошего сезона и красивых голов».

«Давайте, мужики, будем играть. Будем биться бороться за 1 место».

Отметим, что бюджет клуба по сравнению с 2023 годом не изменился.



Возрастное ограничение 0+