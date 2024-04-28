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В Улан-Удэ показали «пожарный музыкальный фонтан»

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с показательных выступлений перед Днём пожарной охраны

27 апреля в Бурятии состоялось торжественное собрание, посвящённое 375-летию со дня образования пожарной охраны России. Праздничное мероприятие прошло в Бурятском академическом театре оперы и балета. Пожарных республики поздравили представители правительства региона, Народного Хурала, администрации Улан-Удэ и временно исполняющий главного федерального инспектора по РБ.

Как сообщает ГУ МЧС России по РБ, в этот день по традиции лучшим сотрудникам пожарной охраны вручили награды и медали за достижения в службе. Почётное звание «Заслуженный работник пожарной охраны Республики Бурятия» присвоено 7 пожарным МЧС России и государственной противопожарной службы Бурятии. Наравне с ними чествовали ветеранов пожарной охраны.

В честь Дня пожарной охраны сотрудники МЧС России устроили для населения настоящий праздник. На площади Советов развернулась выставка пожарной техники и пожарно-технического вооружения разных эпох пожарной охраны, снаряжения и оборудования. Также специалисты Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона продемонстрировали силу и выносливость в преодолении стометровой полосы с препятствиями, функциональном силовом многоборье (кроссфит), при проведении аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте, тушении условного пожара огнеборцами разных эпох.

Кроме этого, зрителям показали музыкальный фонтан пожарных стволов, а для детей провели конкурс детских рисунков на асфальте на противопожарную тематику. Завершилось праздничное мероприятие автопробегом. Колонна из мотоциклов и пожарной техники МЧС России проехала по улицам столицы Бурятии.

Бурятия МЧС пожарные

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