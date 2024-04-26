Аварию там оперативно ликвидировали
Днём 26 апреля соцсети облетели фото с бьющим из-под земли «фонтаном» в улан-удэнском сквере «Радуга». По словам очевидцев, вода била фонтаном выше деревьев.
Как выяснилось, во время земляных работ сотрудники сторонней организации повредили трубопровод холодного водоснабжения. Утечку на нём оперативно устранили сотрудники МУП «Водоканал».
Отключать холодное водоснабжение в ближайших домах и зданиях при этом не пришлось.
В сквере в столице Бурятии неожиданно забил «фонтан»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он рухнул вниз с высоты седьмого этажа
Аварию там оперативно ликвидировали
Кредиты брали супруги и их сын
Хозяйку квартиры по решению суда направили на принудительное лечение
Уголовное дело направлено в суд
Его разом лишились 1600 человек
Его удалось оперативно потушить
Будет опрошены пострадавшая и педагоги
Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте
Мужчину разыскивает полиция
Его обнаружили бдительные росгвардейцы
Пострадавшую госпитализировали
Без крыши над головой осталась семья с тремя детьми
ДТП произошло на региональной трассе
Происшествия, 25.04.2024
Мужчина изнасиловал девушку, ставшую свидетельницей убийства