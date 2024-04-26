В сквере в столице Бурятии неожиданно забил «фонтан»

Аварию там оперативно ликвидировали



Днём 26 апреля соцсети облетели фото с бьющим из-под земли «фонтаном» в улан-удэнском сквере «Радуга». По словам очевидцев, вода била фонтаном выше деревьев.



Как выяснилось, во время земляных работ сотрудники сторонней организации повредили трубопровод холодного водоснабжения. Утечку на нём оперативно устранили сотрудники МУП «Водоканал».



Отключать холодное водоснабжение в ближайших домах и зданиях при этом не пришлось.







