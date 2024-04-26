27 апреля

26 апреля

Популярное

В Улан-Удэ прошёл межрегиональный турнир по футболу

В Улан-Удэ прошёл межрегиональный турнир по футболу
Общество,  Фото:ДФЛ РБ
Участие приняли команды 2008-2009 годов рождения

24 апреля в столице Бурятии завершился межрегиональный турнир по футболу памяти Василия Лобсанова. За победу боролись футболисты республики, Иркутской области, Забайкалья и Монголии.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, по итогам матчей среди команд 2008 года места распределились следующим образом:
1 место - команда «Бурятия-1»;
2 место - команда «Бурятия-2»;
3 место - ФК «Чита».

Лучшими игроками турнира были признаны:
«Лучший вратарь» — Тэгшэ Э. («Бурятия»);
«Лучший защитник» — Амгалан Ц. («Бурятия»);
«Лучший полузащитник» — Аюр Д. («Бурятия»);
«Лучший нападающий» — Вадим Г. (ФК «Чита»);
«Лучший игрок» — Никита Д. («Бурятия»).

У команд 2009 года рождения призовая тройка выглядит следующим образом:
1 место - ФК «Иркутск»;
2 место - «Бурятия-2009»;
3 место - сборная районов РБ.

Лучшими игроками среди команд 2009 года рождения стали:
«Лучший вратарь» — Кирилл К. (ФК «Иркутск»);
«Лучший защитник» — Захар Ф. (ФК «Иркутск»);
«Лучший полузащитник» — Сергей Б. («Бурятия»);
«Лучший нападающий» — Кирилл Д. (сборная районов);
«Лучший игрок» — Вадим Р. (ФК «Иркутск»).
Бурятия футбол спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии отметят 79-летие Победы восхождением на Мунку-Сардык
В Бурятии отметят 79-летие Победы восхождением на Мунку-Сардык
Общество, 26.04.2024
В воскресенье в Окинском районе республики стартует горный фестиваль
В Улан-Удэ стартует чемпионат России по рукопашному бою
В Улан-Удэ стартует чемпионат России по рукопашному бою
Общество, 26.04.2024
Об этом рассказали на пресс-конференции перед турниром
Медведи удрали от госинспектора на Байкале в Бурятии
Медведи удрали от госинспектора на Байкале в Бурятии
Общество, 26.04.2024
Медведица с пестуном гуляли по льду
В селе Агинского округа открыли аллею Трудовой Славы
В селе Агинского округа открыли аллею Трудовой Славы
Общество, 26.04.2024
Она появилась в одном из сёл Могойтуйского района
Учёные найдут решение для ликвидации вреда от Байкальского ЦБК
Учёные найдут решение для ликвидации вреда от Байкальского ЦБК
Общество, 26.04.2024
Для решения проблемы будет сформирована межведомственная группа
В Улан-Удэ прошёл межрегиональный турнир по футболу
В Улан-Удэ прошёл межрегиональный турнир по футболу
Общество, 26.04.2024
Участие приняли команды 2008-2009 годов рождения
Агинская семья с детьми на букву «А» пополнилась двойней
Агинская семья с детьми на букву «А» пополнилась двойней
Общество, 26.04.2024
Супруги назвали всех своих шестерых детей именами, начинающимися на первую букву алфавита
В райцентре Бурятии начат ремонт центральной улицы
В райцентре Бурятии начат ремонт центральной улицы
Общество, 26.04.2024
Завершение работ запланировано на сентябрь этого года
Бурятия проработала план восстановления района ДНР до 2030 года
Бурятия проработала план восстановления района ДНР до 2030 года
Общество, 26.04.2024
Утверждён перечень объектов, нуждающихся в ремонте
Боксёр из Бурятии стал призёром международного турнира
Боксёр из Бурятии стал призёром международного турнира
Общество, 26.04.2024
Соревнования проходили в столице Киргизии
В Бурятии 95-й день рождения отпраздновала труженица тыла
В Бурятии 95-й день рождения отпраздновала труженица тыла
Общество, 26.04.2024
Ветеран труда проживает в Хоринском районе
Бурятский борец выиграл первенство России
Бурятский борец выиграл первенство России
Общество, 26.04.2024
Тамир Ешинимаев стал победителем в весовой категории до 74 кг

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^