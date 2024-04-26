Участие приняли команды 2008-2009 годов рождения
24 апреля в столице Бурятии завершился межрегиональный турнир по футболу памяти Василия Лобсанова. За победу боролись футболисты республики, Иркутской области, Забайкалья и Монголии.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, по итогам матчей среди команд 2008 года места распределились следующим образом:
1 место - команда «Бурятия-1»;
2 место - команда «Бурятия-2»;
3 место - ФК «Чита».
Лучшими игроками турнира были признаны:
«Лучший вратарь» — Тэгшэ Э. («Бурятия»);
«Лучший защитник» — Амгалан Ц. («Бурятия»);
«Лучший полузащитник» — Аюр Д. («Бурятия»);
«Лучший нападающий» — Вадим Г. (ФК «Чита»);
«Лучший игрок» — Никита Д. («Бурятия»).
У команд 2009 года рождения призовая тройка выглядит следующим образом:
1 место - ФК «Иркутск»;
2 место - «Бурятия-2009»;
3 место - сборная районов РБ.
Лучшими игроками среди команд 2009 года рождения стали:
«Лучший вратарь» — Кирилл К. (ФК «Иркутск»);
«Лучший защитник» — Захар Ф. (ФК «Иркутск»);
«Лучший полузащитник» — Сергей Б. («Бурятия»);
«Лучший нападающий» — Кирилл Д. (сборная районов);
«Лучший игрок» — Вадим Р. (ФК «Иркутск»).
В Улан-Удэ прошёл межрегиональный турнир по футболу
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