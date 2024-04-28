Дети в райцентре Бурятии остались без площадки

Денег на неё в казне не оказалось
Жители джидинского села Петропавловка поинтересовались в группе «Джида-инфо.24/7», когда в западной части населённого пункта появится детская площадка. По их словам, ребятишкам даже негде поиграть.
В сельской администрации на это заявили, что обустройство игровых зон в райцентре в этом году не предусмотрено. Причина тому – отсутствие финансирования.
Ранее в Северобайкальске забили тревогу
из-за детской площадки на улице Ленина. Местные жители попросили установить там ограждение, поскольку переживают за целостность своих окон. «В стёкла летит всё – мячи, палки, камни», – рассказали они в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».
Денег на неё в казне не оказалось
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