Врачи Бурятии призывают провести майские праздники без вреда для здоровья



Большое количество жирного и острого шашлыка, особенно в сочетании с неумеренными возлияниями, может привести к обострению болезней желудочно-кишечного тракта.

- Можно заменить жирную свинину или говядину курицей, индейкой, мясом кролика или запечь рыбу на гриле.

- Шашлык должен быть тщательно прожарен – в сыром мясе могут содержаться болезнетворные бактерии или паразиты. Однако не нужно и сильно пережаривать, так как тёмная поджаристая корочка является источником канцерогенов.

- Мясо для шашлыка лучше мариновать самим – в этом случае можно быть более уверенным в его качестве. При покупке готовых полуфабрикатов лучше отдать предпочтение шашлыку, упакованному на крупном мясоперерабатывающем предприятии. Не приобретайте продукты в местах несанкционированной торговли. При выборе полуфабриката обращайте внимание на запах, дату изготовления и состав: чем он проще, тем лучше.

- В качестве гарнира к шашлыку хорошо подойдут свежие овощи и зелень, а на десерт – фрукты и ягоды. Их следует ещё дома тщательно промыть под струёй проточной воды и перевозить в пищевом контейнере или пищевой плёнке.

- Сырые продукты (мясо, птицу, рыбу) держите отдельно от пищи, готовой к употреблению. Не используйте для разделки сырых и готовых блюд одни и те же ножи и доски.



И алкоголе…



Не забывайте про умеренность в алкоголе, а лучше вообще откажитесь от него. В качестве напитков лучше пить чистую воду, компоты, чаи или домашние лимонады без сахара. Вода должна быть кипячёной или бутилированной.



Безопасность превыше всего



Ещё одна опасность, подстерегающая на пути к шашлыку – пожары.



Если вы готовите шашлык на даче или приусадебном участке, располагайте мангал в специально оборудованном месте, минимум на 4-5 метров удалённом от дома и хозяйственных построек. Зону вокруг нужно очистить от горючих материалов, чтобы исключить попадание искр и углей на сухую траву. Во время приготовления шашлыка на мангале следует держать под рукой огнетушитель или ёмкость с водой.



Не разжигайте костёр или мангал над низко растущими деревьями, при сильном ветре и при введении противопожарного режима на определенной территории.



Не оставляйте детей без присмотра у костра. Проведите с ними разъяснительные беседы, о том, что спички не игрушка, что нельзя бросать в костёр незнакомые предметы, аэрозольные упаковки, объясните им, что от их правильного поведения порой зависит жизнь.



После пикника угли, зола, остающиеся в мангале, должны быть хорошо залиты водой.

При любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону «101» или «112».



Осторожно, клещи!



Одной из наиболее актуальных проблем на майских праздниках являются клещи, которые особенно активны в этот период. Эти небольшие паразиты могут стать причиной серьёзных заболеваний, поэтому мы должны предпринять все необходимые меры, чтобы защитить себя.



Самой лучшей и эффективной защитой от клещевого энцефалита является вакцинопрофилактика. Пройти вакцинацию можно в медицинских организациях по месту жительства.



Также если вы планируете провести время на природе или в местах, где присутствуют высокие риски заражения клещевыми инфекциями, наденьте защитную одежду, используйте репелленты и не забудьте проверить себя и своих близких на наличие клещей после прогулки.



- Наслаждайтесь этим прекрасным временем, но помните, что забота о безопасности и здоровье всегда должна оставаться на первом месте! – призвали в центре общественного здоровья и медицинской профилактики РБ.

