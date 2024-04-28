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В Иркутской области осудили специалиста опеки и 15 опекунов

В Иркутской области осудили специалиста опеки и 15 опекунов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вынесен приговор по уголовному делу о хищении денежных средств со счетов опекаемых детей в размере более 30 млн рублей

В Иркутской области Усольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего специалиста отдела опеки и попечительства и 15 женщин-опекунов. Они признаны виновными в мошенничестве.

Суд установил, что в период с 2015 по 2020 годы подсудимая, занимая должность специалиста отдела опеки и попечительства по г. Усолье-Сибирскому и Усольскому району, в сговоре с опекунами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также местной жительницей, через которую обращались опекуны, изготавливала и представляла в банк фиктивные документы, разрешающие снятие денежных средств со счетов несовершеннолетних.

На основании подложной документации подсудимые обналичивали накопительные пособия, положенные детям по достижению ими совершеннолетия. От 20 до 50 % полученной суммы чиновница забирала себе, распоряжаясь деньгами по своему усмотрению. В результате противоправных действий 39 опекаемым детям причинён ущерб на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. Расследование осуществлялось следственным комитетом.

- С учётом мнения государственного обвинителя суд приговорил бывшую сотрудницу органов опеки и попечительства к 10 годам лишения свободы, соучастницу – к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания обеих в исправительных колониях общего режима. Опекунам суд назначил наказание от 2 до 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 2 до 5 лет, - сообщает прокуратура Иркутской области.

Иркутская область опека мошенничество

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