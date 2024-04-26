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В селе Агинского округа открыли аллею Трудовой Славы

В селе Агинского округа открыли аллею Трудовой Славы
Общество,  Фото:администрация Могойтуйского района
Она появилась в одном из сёл Могойтуйского района

Знаменательное событие состоялось 25 апреля в селе Ушарбай Могойтуйского района Агинского Бурятского округа. В торжественном открытии аллеи Трудовой Славы приняли участие представители администраций округа, района и села, а также орденоносцы: кавалер ордена «Знак Почета» Сандан Батодоржиев, кавалер ордена Трудового Красного Знамени Владимир Пунцуков, кавалер ордена Дружбы народов Батоцырен Баяров, кавалер ордена Трудовой Славы 3-й степени Цырендоржи Цыцыков.

На аллее размещены памятные плитки Героям Социалистического труда, выдающимся землякам-орденоносцам. На строительство комплекса было направлено почти два миллиона рублей из разных источников финансирования.

- Ушарбайская земля всегда славилась своими выдающимися сынами и дочерями. Они одними из первых осваивали сельскохозяйственную технику и новые профессии, первыми внедряли новые методики в земледелии и животноводстве. Своим беззаветным трудом внесли огромный вклад в развитие сельского хозяйства не только села, но и Агинского округа, всего региона и страны, - рассказали в администрации района.

В завершение церемонии открытия аллеи участники торжественного мероприятия возложили цветы и венки к мемориальным доскам.
Агинский Бурятский округ аллея благоустройство

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