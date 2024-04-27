Иркутянина будут судить за расчленение одноклассника 16-летней давности

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Он выбросил части тела в реку



В Иркутске перед судом предстанет 37-летний мужчина, жестоко убивший своего одноклассника 16 лет назад. Он расчленил тело, после чего сбросил останки в реку. Преступление раскрыли в марте 2024 года.



3 апреля 2008 года на берегу реки Ангара вблизи улицы Полярная в Иркутске обнаружили тело без головы, рук и ног. Тогда раскрыть преступление не удалось из-за недостаточности улик. В 2009 году расследование уголовного дела приостановили.



В 2024 году следствие было возобновлено. Следователи, также сотрудники уголовного розыска провели следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия и установили личность мужчины, совершившего убийство. После задержания он дал признательные показания.



- По версии следствия, 29 марта 2008 года в квартире дома в районе Синюшиной горы 21-летний мужчина из личных неприязненных отношений к своему однокласснику в ходе ссоры во время совместного распития спиртных напитков, нанёс последнему множественные ножевые ранения. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Затем злоумышленник расчленил тело убитого и его фрагменты сбросил в воду на территории Ленинского округа, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Материалы уголовного дела направили в суд.

