Он выбросил части тела в реку
В Иркутске перед судом предстанет 37-летний мужчина, жестоко убивший своего одноклассника 16 лет назад. Он расчленил тело, после чего сбросил останки в реку. Преступление раскрыли в марте 2024 года.
3 апреля 2008 года на берегу реки Ангара вблизи улицы Полярная в Иркутске обнаружили тело без головы, рук и ног. Тогда раскрыть преступление не удалось из-за недостаточности улик. В 2009 году расследование уголовного дела приостановили.
В 2024 году следствие было возобновлено. Следователи, также сотрудники уголовного розыска провели следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия и установили личность мужчины, совершившего убийство. После задержания он дал признательные показания.
- По версии следствия, 29 марта 2008 года в квартире дома в районе Синюшиной горы 21-летний мужчина из личных неприязненных отношений к своему однокласснику в ходе ссоры во время совместного распития спиртных напитков, нанёс последнему множественные ножевые ранения. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Затем злоумышленник расчленил тело убитого и его фрагменты сбросил в воду на территории Ленинского округа, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Материалы уголовного дела направили в суд.
Иркутянина будут судить за расчленение одноклассника 16-летней давности
Происшествия, Фото:
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