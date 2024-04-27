Его не будет 2 и 3 мая
В Советском районе столицы Бурятии 2 и 3 мая будет отключена электроэнергия. Подачу электричества временно прекратят в связи с проведением плановых работ.
Как сообщает администрация района, отключение состоится по следующим адресам:
В выходные в Улан-Удэ отключат свет
Происшествия, Фото:
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