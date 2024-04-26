Большинство улан-удэнцев оказались любителями приврать в резюме

Чаще всего они приукрашают свои профнавыки и опыт



Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что большинство жителей бурятской столицы привирают в своих резюме. Как правило, это касается профессиональных навыков – с подобным сталкивались менеджеры по подбору персонала в каждой второй компании.



Кроме того, 38% соискателей приукрашивали свой опыт, а 29% – функциональные обязанности. Ещё 23% рекрутеров встречали кандидатов, которые завышали свой уровень владения специализированным ПО, 18% выводили «на чистую воду» улан-удэнцев, искажавших личные данные, и 12% доводилось разоблачать тех, кто утверждал, что свободно владеет иностранным языком. И лишь 8% эйчаров никогда не сталкивались с «неточностями» в резюме.



