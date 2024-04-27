Росгвардейцы Бурятии завоевали серебро чемпионата по армейской тактической стрельбе

Чемпионат Восточного военного округа по армейскому тактико-стрелковому многоборью прошёл на полигоне гвардейской танковой бригады ВВО. В соревнованиях, посвящённых памяти Героя России гвардии полковника Виталия Сукуева, приняли участие военнослужащие из Бурятии, Забайкальского, Приморского, Хабаровского краёв.
В программе соревнований было представлено восемь специально разработанных упражнений, построены стрелковые рубежи. На соревновательных площадках отрабатывались различные сценарии стрелковых и штурмовых действий, с применением пистолета, автомата и винтовки. Военнослужащие боролись за личное и командное первенство, работая в боевых двойках и тройках.
В командных соревнованиях учитывались точность стрельбы, скоростная стрельба, работа в малых группах с использованием гранатомётов, fpv-дронов. Также в соревнованиях созданы локации для штурма опорных пунктов, работы в окопах, в движении с боевой машиной пехоты (БМП).
По итогам чемпионата команда СОБР «Гром» управления Росгвардии по Бурятии стала лучшей в командной эстафете и снайперской паре, заняв таким образом второе общекомандное место. Командир спецподразделения подполковник полиции Сергей Е. завоевал серебряную медаль в дуэльной стрельбе.
- Армейские соревнования формируют навыки стрельбы, необходимые нашим бойцам. На чемпионате были представлены стрелковые упражнения, приближенные к условиям боевых действий, по опыту специальной военной операции на Украине. Инструкторами чемпионата выступили военнослужащие и представители федерации армейской тактической стрельбы Бурятии и судьи, которые имеют реальный боевой опыт, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.