Дорожники снимают старое покрытие
В Улан-Удэ начался ремонт дороги на улице Лазо.
- Подрядная организация ООО «Агаст» начала снимать старый слой дорожного покрытия на участке дороги. Затем дорожники начнут устанавливать дорожные бордюры, - сообщили в администрации города.
Всего здесь отремонтируют дорогу общей протяжённостью 1,17 км. Также будет устроено уличное освещение.
Завершить ремонт планируют до 30 октября 2024 года.
Ремонт ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В общей сложности 2024 году по нацпроекту в Улан-Удэ отремонтируют 10 участков автомобильных дорог. Ещё два объекта находятся на стадии согласования. На масштабные работы выделено 600 млн рублей.
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