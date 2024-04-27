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В Улан-Удэ начался ремонт дороги на улице Лазо

В Улан-Удэ начался ремонт дороги на улице Лазо
Общество,  Фото:Мэрия Улан-Удэ
Дорожники снимают старое покрытие

В Улан-Удэ начался ремонт дороги на улице Лазо.

- Подрядная организация ООО «Агаст» начала снимать старый слой дорожного покрытия на участке дороги. Затем дорожники начнут устанавливать дорожные бордюры, - сообщили в администрации города.

Всего здесь отремонтируют дорогу общей протяжённостью 1,17 км. Также будет устроено уличное освещение.

 
Завершить ремонт планируют до 30 октября 2024 года.

Ремонт ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В общей сложности 2024 году по нацпроекту в Улан-Удэ отремонтируют 10 участков автомобильных дорог. Ещё два объекта находятся на стадии согласования. На масштабные работы выделено 600 млн рублей.

дорожный ремонт Мэрия Улан-Удэ

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