





Завершить ремонт планируют до 30 октября 2024 года.



Ремонт ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В общей сложности 2024 году по нацпроекту в Улан-Удэ отремонтируют 10 участков автомобильных дорог. Ещё два объекта находятся на стадии согласования. На масштабные работы выделено 600 млн рублей.







В Улан-Удэ начался ремонт дороги на улице Лазо.- Подрядная организация ООО «Агаст» начала снимать старый слой дорожного покрытия на участке дороги. Затем дорожники начнут устанавливать дорожные бордюры, - сообщили в администрации города.Всего здесь отремонтируют дорогу общей протяжённостью 1,17 км. Также будет устроено уличное освещение.