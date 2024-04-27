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В Бурятии ветеринарная служба передала волонтёрам 24 маскировочные сети

В Бурятии ветеринарная служба передала волонтёрам 24 маскировочные сети
Общество,  Фото:управление ветеринарии
Сети плетут в свободное от работы время

Волонтёрскому движению «Сила добра 03» передали 24 маскировочных сети от ветеринарной службы. Сотрудники сплели их в свободное от работы время. Об этом сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.

- Мы должны поддерживать наших земляков, находящихся в зоне боевых действий, - говорят ветеринары.

Как сообщал «Байкал-Daily», сотрудники таможенного поста ЖДПП Наушки в свободное от работы время также плетут маскировочные сети для отправки в зону СВО. Сотрудники самостоятельно наладили рабочий процесс, начиная с деревянного станка, закупили капроновые сети и ткани цветовой гаммы, соответствующей ландшафту. 
ветеринария спецоперация на Украине

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