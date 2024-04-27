Сети плетут в свободное от работы время
Волонтёрскому движению «Сила добра 03» передали 24 маскировочных сети от ветеринарной службы. Сотрудники сплели их в свободное от работы время. Об этом сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.
- Мы должны поддерживать наших земляков, находящихся в зоне боевых действий, - говорят ветеринары.
Как сообщал «Байкал-Daily», сотрудники таможенного поста ЖДПП Наушки в свободное от работы время также плетут маскировочные сети для отправки в зону СВО. Сотрудники самостоятельно наладили рабочий процесс, начиная с деревянного станка, закупили капроновые сети и ткани цветовой гаммы, соответствующей ландшафту.
В Бурятии ветеринарная служба передала волонтёрам 24 маскировочные сети
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Для того, чтобы вернуться отдохнувшим и не навредить собственному здоровью, медики Бурятии напоминают некоторые простые правила
Дорожники снимают старое покрытие
Сети плетут в свободное от работы время
На соревнования представлены стрелковые упражнения, приближенные к условиям боевых действий
Детям приходится приносить их из дома
Чемпионат состоялся в Амурской области
Их призвали соблюдать чистоту и порядок в сакральных местах
А ещё их очень любят горожане с высокой зарплатой
Прооперировали первых шесть пациентов
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с празднования юбилея
Там уже не могут проехать автомобилисты
Итоги подведут в День Победы
Вместе с ней начала снижаться и Уда
Временное сооружение появится там к концу мая
Цены не очень детские