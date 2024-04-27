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В Бурятии проведут республиканский турнир по вольной борьбе

В Бурятии проведут республиканский турнир по вольной борьбе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Он состоится в это воскресенье в Тунке

28 апреля в Тункинском районе Бурятии пройдёт республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек памяти участника Великой Отечественной войны, гвардии капитана Лопсона Ивахинова. Предварительно ожидается участие около 350 спортсменов из Улан-Удэ, районов республики, Забайкальского края и Иркутской области. Будут разыграны медали в 16 весовых категориях, сообщает администрация района.

Соревнования состоятся в спорткомплексе посёлка Аршан. Турнир начнётся в 10:00. В 12:00 запланировано открытие соревнований.

Лопсон Санжеевич Ивахинов родился в 1913 году в селе Тунка Тункинского района Бурятии. В Великую Отечественную войну был командиром пулемётного взвода, командиром сабельного эскадрона 20-го гвардейского комполка и 35-го гвардейского комполка. Награждён двумя орденами Красного Знамени, орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За Отвагу» и «За боевые заслуги». Был приставлен к присвоению звания Героя Советского Союза. После войны Лопсон Ивахинов служил комендантом в одном их немецких городов, демобилизовался в 1947 году и работал председателем Жемчугского сельского совета.

Возрастное ограничение: 6+.

Бурятия спорт вольная борьба Тункинский район

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