В Бурятии сельчан возмутило отсутствие тряпок в школе

Детям приходится приносить их из дома
Жители мухоршибирского села Саган-Нур поинтересовались, кто должен обеспечивать учеников школы тряпками и вёдрами для уборки коридоров на предстоящем субботнике. «А то дети всё несут с дома – не только вёдра и тряпки, но ещё и средства для мытья окон и для стен», – заявили люди в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Директор Саган-Нурской СОШ Батор Ешеев сообщил, что в рамках запланированного мероприятия в здании школы учеников попросили принести вёдра и ветошь, которые они после заберут домой. Руководитель учебного заведения добавил, что моющие средства от них никто не требовал.
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