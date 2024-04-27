В Бурятии сельчан возмутило отсутствие тряпок в школе

Детям приходится приносить их из дома



Жители мухоршибирского села Саган-Нур поинтересовались, кто должен обеспечивать учеников школы тряпками и вёдрами для уборки коридоров на предстоящем субботнике. «А то дети всё несут с дома – не только вёдра и тряпки, но ещё и средства для мытья окон и для стен», – заявили люди в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».



Директор Саган-Нурской СОШ Батор Ешеев сообщил, что в рамках запланированного мероприятия в здании школы учеников попросили принести вёдра и ветошь, которые они после заберут домой. Руководитель учебного заведения добавил, что моющие средства от них никто не требовал.

