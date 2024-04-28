По словам создателя, это, возможно, самая приближённая к реальному динозавру копия
Макет забайкальского динозавра кулиндадромеуса в натуральную величину 22 апреля установили на выставке достижений народного хозяйства в Москве. Об этом сообщила порталу «Культура 75» создательница экспоната, художник-реставратор краевого краеведческого музея Ирина Бухоголова.
- Мы выполняли его послойно, как папье-маше, чтобы соблюсти анатомические особенности и пропорции. Использовали натуральные и искусственные материалы. Например, для покрова мы взяли телячий мех, а чтобы изобразить чешую, я дыроколом вырезала кружочки из телячьей кожи и вручную приклеивала их, — рассказала Ирина Бухоголова.
На создание экспоната ушло почти 3 месяца. Он получился 70 сантиметров в высоту и 165 сантиметров в длину. По словам реставратора, это реальный масштаб существа из юрского периода. Для максимально точной передачи внешности динозавра Ирина изучила исследования учёных института природных ресурсов, экологии и криологии, а также археологов Японии, которые нашли отпечатки и первыми создали макет кулиндадромеуса.
- Японцы делали пигментную экспертизу и доказали, что у кулиндадромеуса была белая грудка, поэтому макет с максимальной точностью передаёт даже его окрас. Судя по всем данным, которые на данный момент известны, этот макет — самая приближённая к реальному динозавру копия, — отметила реставратор.
Отпечатки и окаменевшие кости кулиндадромеуса забайкальского нашли в 2010 году в долине Кулинда Чернышевского района. Динозавр жил в юрском периоде около 168 миллионов лет назад. Учёные отнесли его к виду птицетазовых динозавров.
На ВДНХ появился макет забайкальского динозавра в натуральную величину
Общество, Фото:
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