В Бурятии поставят «рекорд» отжиманий

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В День Победы в Улан-Удэ состоится спортивная акция



В Бурятии объявлено о начале приёма заявок на участие в республиканской спортивной акции «Рекорд Победы». Участвовать могут жители города Улан-Удэ в 2 зачётах: индивидуальный и командный.



Местом проведения акции станет площадь Революции в столице республики. Мероприятие проведут 9 мая с 13:30.



- Акция «Рекорд Победы» является ежегодным мероприятием, приуроченным ко Дню Победы. На 2024 год наша цель сделать 28 854 отжиманий, - сообщает молодёжный центр РБ.



Возрастное ограничение: 0+.

