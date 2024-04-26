Учителем года-2024 в Бурятии стала преподаватель истории

Общество, Фото: минобрнауки РБ

В конкурсе участвовали 28 педагогов



Победителем республиканского конкурса «Учитель года Бурятии 2024» стала учитель истории и обществознания Надежда Двойнишникова. Она работает в улан-удэнской гимназии №14.



Финал конкурса «Учитель года» прошёл 26 апреля в стенах Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова, сообщили в минобрнауки Бурятии. На протяжении пяти дней лучших выявляли среди 28 педагогов со всей республики.



Конкурс состоял из трёх очных туров. Первый тур «Учитель-профессионал» включал три конкурсных испытания: «Разговор со школьниками», «Методическая мастерская» и «Урок». Второй тур «Учитель-мастер» состоял из мастер-класса и испытания «Вопрос учителю года». Третий тур «Учитель-наставник» включал одно конкурсное испытание – «Слово учителю».



Призёрами XXVIII конкурса «Учитель года» стали:



Вера Ткачева, учитель математики Бичурской школы №2,



Екатерина Рубцова, учитель русского языка и литературы Российской гимназии №59, Улан-Удэ,



Елена Степанова, учитель английского языка Мысовской школы №56 (Кабанский район),



Анна Тибакумова, учитель начальных классов школы №8 Улан-Удэ.



В республике действуют 468 школы, в которых трудятся 9922 педагогических работника, из них 8 878 учителей-предметников. За 28 лет конкурс «Учитель года Бурятии» охватил более 700 учителей республики.



Победитель представит Бурятию на всероссийском конкурсе «Учитель года».





