В конкурсе участвовали 28 педагогов
Победителем республиканского конкурса «Учитель года Бурятии 2024» стала учитель истории и обществознания Надежда Двойнишникова. Она работает в улан-удэнской гимназии №14.
Финал конкурса «Учитель года» прошёл 26 апреля в стенах Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова, сообщили в минобрнауки Бурятии. На протяжении пяти дней лучших выявляли среди 28 педагогов со всей республики.
Конкурс состоял из трёх очных туров. Первый тур «Учитель-профессионал» включал три конкурсных испытания: «Разговор со школьниками», «Методическая мастерская» и «Урок». Второй тур «Учитель-мастер» состоял из мастер-класса и испытания «Вопрос учителю года». Третий тур «Учитель-наставник» включал одно конкурсное испытание – «Слово учителю».
Призёрами XXVIII конкурса «Учитель года» стали:
Вера Ткачева, учитель математики Бичурской школы №2,
Екатерина Рубцова, учитель русского языка и литературы Российской гимназии №59, Улан-Удэ,
Елена Степанова, учитель английского языка Мысовской школы №56 (Кабанский район),
Анна Тибакумова, учитель начальных классов школы №8 Улан-Удэ.
В республике действуют 468 школы, в которых трудятся 9922 педагогических работника, из них 8 878 учителей-предметников. За 28 лет конкурс «Учитель года Бурятии» охватил более 700 учителей республики.
Победитель представит Бурятию на всероссийском конкурсе «Учитель года».
Учителем года-2024 в Бурятии стала преподаватель истории
Общество, Фото:
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