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В Бурятии родилась «королевская» двойня

В Бурятии родилась «королевская» двойня
Общество, 
У жителей Тарбагатайского района одновременно появились дочка и сын

Накануне в Тарбагатайском районном секторе ЗАГС зарегистрировали королевскую двойню. У местных жителей Николая и Марии родились разнополые двойняшки. Они появились на свет 18 апреля.

Дочку родители назвали Дианой, а сына – Демидом. Семейную чету поздравили с этим событием и вручили первые документы детей – свидетельства о рождении. Крохам пожелали расти здоровыми, а их папе и маме – сил и терпения в воспитании малышей. Кстати, по счастливой случайности в этот день у супругов была трёхлетняя годовщина со дня бракосочетания или Кожаная свадьба. 

Двойню с младенцами разного пола называют королевской. Это словосочетание появилось в обиходе во времена правления монархов, когда престол переходил от отца к сыну.

Если в семье была только девочки, то правитель оставался без кровного наследника. А при одновременном появлении мальчиков была опасность, что они начнут делить трон между собой. Лишь при рождении брата и сестры королевская семья могла спокойно радоваться этому событию.
дети новорожденные ЗАГС

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