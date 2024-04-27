Забайкалье примет федеральную выставку племенных овец и коз

Один из её этапов пройдёт в начале лета в столице края



Второй этап XXIV Российской выставки племенных овец и коз состоится c 6 по 9 июня в Чите. Об этом заявил министр сельского хозяйства Забайкалья Денис Бочкарёв.



- Наш регион в этом году во второй раз примет второй этап Российской выставки овец и коз. Экспертной комиссии предстоит оценить селекционные достижения племенных хозяйств Сибири и Дальнего Востока. Забайкалье представят 11 племрепродукторов Агинского, Дульдургинского, Могойтуйского районов и Приаргунского муниципального округа. В течение нескольких месяцев они готовят к участию в выставке лучших животных. Сельхозорганизация, продемонстрировавшая наиболее высокие показатели в развитии племенного овцеводства, получит главный приз – автомобиль «Нива», учреждённый губернатором края Александром Осиповым, - рассказал руководитель ведомства.



Второй этап Всероссийской выставки пройдёт в Чите на территории комплекса «Мегаполис Спорт». В рамках мероприятия состоится научно-практическая конференция, на которой ведущие учёные страны, животноводы и руководители органов агропромышленного комплекса субъектов Федерации обсудят состояние и перспективы развития отрасли овцеводства.



Также в дни проведения выставки состоятся конноспортивные соревнования, будет организована выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции и обширная культурная программа.



Отметим, что первый этап Российской выставки племенных овец и коз в этом году состоится в Дагестане с 23 по 25 мая. Участие в мероприятии примет делегация Забайкалья, сообщает краевое министерство сельского хозяйства.



Возрастное ограничение: 6+.

