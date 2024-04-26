В Бурятии отметят 79-летие Победы восхождением на Мунку-Сардык

В воскресенье в Окинском районе республики стартует горный фестиваль
В конце апреля приверженцы горного туризма соберутся на горе Мунку-Сардык в Бурятии, чтобы принять участие в соревнованиях по скоростному восхождению. Мероприятия состоятся в рамках 14-го по счёту фестиваля «Мунку-Сардык», сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.
Всероссийский горный фестиваль длится три дня, с 28 апреля по 1 мая. В программе предусмотрено массовое восхождение, круглый стол по обсуждению развития туризма в районе горы, соревнования по скоростному восхождению «Вертикальный километр» и торжественная церемония награждения победителей, призёров соревнований и участников восхождения.
- Главная идея фестиваля состоит в том, чтобы нахождение всех любителей гор в эти дни на Мунку-Сардык обрело особый смысл и было посвящено очень важному событию – празднику Великой Победы. В связи с этим, каждый человек, находящийся в этом районе с 29 апреля по 1 мая может посвятить своё восхождение на вершину или любой радиальный выход этой славной дате, - рассказала вице-президент федерации экстремальных видов спорта и путешествий РБ «Байкальский экстрим» Оксана Климова.
Возрастное ограничение: 6+.
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