Военнослужащие Бурятии стали призёрами чемпионата ВВО по стрельбе

Чемпионат состоялся в Амурской области



В Амурской области завершился чемпионат Восточного военного округа (ВВО) по стрельбе из штатного или табельного оружия. В чемпионате приняли участие лучшие спортсмены из Бурятии,, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Сахалинской областей.



- На протяжении трёх дней на полигоне «Белогорский» участники соревнований боролись за право стать лучшими в стрелковом деле. В сложных для стрельбы условиях, таких как дождь и ветер, военнослужащие выполняли упражнения из автомата Калашникова из различных положений и пистолета Макарова, - сообщили в пресс-службе ВВО.



По итогам соревнований в первой группе лучшей командой стали спортсмены из Забайкальского края, серебро взяла команда из Амурской области, а бронзу – военнослужащие из Бурятии.



Во второй группе золото завоевали военнослужащие окружного учебного центра ВВО из Хабаровского края, серебро - спортсмены окружного учебного центра ВВО из Забайкальского края и бронзу – команда военной школы поваров из Забайкальского края.

