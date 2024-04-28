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В районе Бурятии ламы помолятся хозяину местности

В районе Бурятии ламы помолятся хозяину местности
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В рамках молебная запланирована культурно-спортивная программа

1 мая в Курумканском районе Бурятии состоится традиционный ритуал «Барг Хан тахилгаан». Обряд на Барагханском целебном источнике проведут под руководством Дид Хамбо-ламы Дагбы Очирова и с участием ширээтэ-лам и лам Буддийской традиционной Сангхи России.

- Барг Хан тахилгаан – это ритуал подношений божеству-хозяину местности, правителю легендарной и древней страны. Данный ритуал способствует возрождению, сохранению и укреплению национальной культуры, традиций, языка, спорта, ремёсел и т.д. Даёт душе силы, поднимает дух, защищает жизнь, здоровье, - сообщили в пресс-службе Сангхи. - Аршан его обладает мягким вкусом и целебной силой восстановления всего организма, особенно полезен для ЖКТ и мужской силы.

Начало молебна запланировано на 10:00. Далее пройдёт культурно-спортивная программа на стадионе села Барагхан. Культурная программа продолжительностью около часа начнётся в 13:00. Национальная бурятская борьба среди детей и взрослых, а также стрельба из национального лука стартуют с 14.00.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия буддизм молебен Курумканский район

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