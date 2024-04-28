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В Иркутской области назначили министра здравоохранения

В Иркутской области назначили министра здравоохранения
Власть,  Фото:пресс-служба минздрава Иркутской области
Им стал уроженец Красноярска

Андрей Модестов назначен министром здравоохранения Иркутской области. Указ о назначении подписал губернатор региона Игорь Кобзев вчера, 27 апреля.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области, Андрей Модестов приступил к работе в регионе 11 марта этого года. Он родился в Красноярске. С отличием окончил лечебный факультет Красноярского государственного медицинского института, имеет повышение квалификации по профилю «Онкология» и «Социальная гигиена и организация здравоохранения», врач-онколог, кандидат медицинских наук, награждён нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Проходил обучение в Российском государственном медицинском университете. Порядка двадцати лет руководил государственными медицинскими учреждениями.
Иркутская область назначение

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