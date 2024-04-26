Жителей Гусиноозёрска пугают громкие хлопки

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Они раздаются каждый день ранним утром



Жители города Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии жалуются на загадочные хлопки. Они раздаются со стороны 9-го микрорайона каждое утро – с 4 до 6 часов.



Ситуацию активно обсуждают в паблике «Весь Гусиноозёрск». Местные жители пишут: «Каждое утро в районе 9 мкр что за хлопки?!», «Вот сейчас хлопки эти опять, ну это же не собак отстреливают?», «Как надоели хлопки в стороне озера каждое утро. Через каждые пять минут. Вот сейчас пореже стали идти».



Они выдвигали различные версии:



«Хлопки похожи на оружейный залп, наверное, охотники не могут попасть в худую утку. Вообще не понимаю, зачем весной отстреливать уток и гусей, они же сейчас худые?!»,



«Эти хлопки уже продолжаются не первую неделю, почему власти или правоохранительные органы не обращают внимание»,



«Ерунду не городите, эти хлопки на ГРЭСе, когда происходит выброс пара».



В свою очередь, специалист пояснил «Байкал-Dailу», что на Гусиноозёрской ГРЭС , действительно, периодически открывают клапаны, из-за чего в округе слышны громкие звуки. Местные жители к этим звукам давно привыкли. «Но недавние звуки не похожи на клапаны, больше на автоматные выстрелы», - поделился эксперт.



Как выяснилось, ГРЭС здесь действительно ни при чём.



«Звук хлопков, который по утрам слышат горожане, доносится с Гусиноозерского осетрового рыбоводного хозяйства. Осетровые рыбы, которых там разводят, занесены в Красную книгу. Весной подрастают мальки. Бакланы, которые обитают на озере, питаются рыбой, нанося вред осетровому хозяйству. Но эти птицы тоже занесены в Красную книгу и их отстреливать нельзя. Чтобы отпугнуть бакланов, работники рыбного хозяйства производят имитацию выстрелов», - пояснили в паблике «Весь Гусиноозёрск» представители администрации Селенгинского района.



Меру назвали временной, но необходимой – для сохранения подрастающих мальков осетровых рыб. Птиц перестанут отпугивать, когда лёд на Гусином озере растает и бакланы переместятся ближе к центру озера.

