Также обнаружено возгорание в Муйском районе
В Бурятии за прошедшие сутки обнаружено 2 лесных пожара в Кабанском и Кижингинском районах.
На тушении пожаров работали 34 сотрудника лесной охраны. Было задействовано 7 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройдённая огнём, составила 8,5 га. Возгорание в Кабанском районе ликвидировано.
- На 8:00 утра 28 апреля обнаружено возгорание в Муйском районе. Пожар в Кижингинском районе локализован, продолжаются работы по дотушиванию. Прогноз на ликвидацию: 12:00, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии тушат лесной пожар в Кижингинском районе
Происшествия, Фото:
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