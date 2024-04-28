В Бурятии тушат лесной пожар в Кижингинском районе

Также обнаружено возгорание в Муйском районе



В Бурятии за прошедшие сутки обнаружено 2 лесных пожара в Кабанском и Кижингинском районах.



На тушении пожаров работали 34 сотрудника лесной охраны. Было задействовано 7 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройдённая огнём, составила 8,5 га. Возгорание в Кабанском районе ликвидировано.



- На 8:00 утра 28 апреля обнаружено возгорание в Муйском районе. Пожар в Кижингинском районе локализован, продолжаются работы по дотушиванию. Прогноз на ликвидацию: 12:00, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



