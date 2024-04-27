Мониторинг проводил минфин
Министерство финансов Бурятии поделилось результатами мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами за 2023 год. Согласно итогам, муниципальные образования республики (21 район и два города: Улан-Удэ и Северобайкальск) разделили на три группы: с высоким качеством управления финансами, с надлежащим и ненадлежащим качеством.
Лидером рейтинга стал Кабанский район с итоговой оценкой в 59,84. Затем следует Тункинский район с оценкой 59,52. На третьем месте стоит Прибайкальский район (57,38). На четвёртом месте – Улан-Удэ с оценкой 57,02. Пятое место занял Заиграевский район (56,40). Также в списке лучших – Хоринский и Курумканский районы.
В группу муниципальных образований с ненадлежащим качеством вошли Муйский, Северо-Байкальский, Мухоршибирский, Кяхтинский, Тарбагатайский, Закаменский, Кижингинский и Окинский районы.
Оценивались бюджетное планирование, исполнение бюджета, управление муниципальным долгом, управление муниципальной собственностью и оказание муниципальных услуг, а также прозрачность бюджетного процесса районов. Потом высчитывалась итоговая оценка качества за 2023 год.
В Бурятии назвали лучшие районы по качеству управления финансами
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