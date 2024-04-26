27 апреля

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В Улан-Удэ стартует чемпионат России по рукопашному бою

В Улан-Удэ стартует чемпионат России по рукопашному бою
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом рассказали на пресс-конференции перед турниром

Завтра, 27 апреля, в столице Бурятии стартует чемпионат России по армейскому рукопашному бою. Соревнования продлятся два дня в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.

28 апреля состоятся полуфиналы, схватки за третье место и финальные схватки. Гала концерт состоит 28 апреля в 15:00.

- В этом году вид спорта отмечает 45-летие. Первый чемпионат Воздушно-десантных войск прошёл в 1979 году в городе Каунас, Литва, и именно с этого чемпионата идёт начало развития этого замечательного военно-прикладного вида спорта армейский рукопашный бой. Также в этом году мы отмечаем 25 лет всероссийской федерации армейского боя, - заявил президент федерации армейского рукопашного боя РФ Вячеслав Дамдинцурунов.

Вход на чемпионат свободный.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия армейский рукопашный бой спорт чемпионат России

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