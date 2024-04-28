В Бурятии наградили победителей конкурсов «Навстречу «Алтаргане»

Лауреаты рекомендованы к участию в фестивале в Монголии
26 апреля в Улан-Удэ прошёл гала-концерт «Навстречу «Алтаргане». Мероприятие стало подведением итогов работы в рамках подготовки к международному бурятскому национальному фестивалю «Алтаргана-2024».
Были подведены итоги республиканских конкурсов: исполнителей бурятских народных песен «Алтан гургалдай – Золотой соловей-2024», фольклорных коллективов «Буряад хүнэй нэгэ үдэр» («Один день бурята»), улигершинов и исполнителей одической поэзии «Ульгэрэй аялга», работ модельеров «Бурятский костюм: Традиции и современность». Ранее стали известны результаты презентации лучших практик устройства жизни и хозяйствования бурят «Нангин бууса» и конкурса-выставки «Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы». Лауреаты конкурсов рекомендованы к участию в фестивале в Монголии, который пройдёт с 26 по 28 июля в Булганском аймаке.
Участники конкурса модельеров и дизайнеров представили свои коллекции в номинациях: традиционный костюм, стилизованный костюм, прет-а-порте и авангардные наряды. На гала-концерте были отмечены лучшие мастера, они получили дипломы лауреатов и денежные премии.
В конкурсе улигершинов и исполнителей одической поэзии «Yльгэрэй аялга» приняли участие 9 конкурсантов в двух возрастных категориях: от 10 до 18 лет и от 19 лет и старше. Это представители Окинского, Селенгинского, Закаменского, Баргузинского, Хоринского районов и города Улан-Удэ. Жюри оценивало умение раскрыть художественный образ, погрузить в атмосферу эпоса, самобытность и своеобразие исполнения.
Жюри в конкурсе «Буряад хүнэй нэгэ үдэр» (бур. «Один день бурята») оценивали не только вокальные данные, но также сценическое воплощение, атрибутику и используемый реквизит. Участвующие фольклорные коллективы представили театрализованную программу с картинами жизни бурят, построенную на основе особенностей бытования местного аутентичного фольклора, реконструкцию фрагментов семейных и календарно-производственных обрядов, народных праздников, молодёжных игрищ.
Лучшие вокалисты-любители получили титул «Золотой соловей». В конкурсе «Алтан гургалдай» приняли участие индивидуальные исполнители-любители от 10 лет и старше. Всего приняло участие 65 участников из Селенгинского, Закаменского, Кяхтинского, Хоринского, Баргузинского, Кижингинского, Тункинского, Окинского, Мухоршибирского, Кабанского, Заиграевского, Курумканского, Джидинского, Еравнинского районов и города Улан-Удэ. Об этом сообщает республиканский центр народного творчества.
В Бурятии наградили победителей конкурсов «Навстречу «Алтаргане»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Денег на неё в казне не оказалось
Заявки для участия принимаются до 10 мая
Победитель посетит Иркутскую ГЭС
Полувековой юбилей отметили семьи из Кабанского и Закаменского районов
«Байкал-Dailу» представляет праздничный фоторепортаж Сергея Тарасенко из Свято-Никольского храма в Улан-Удэ
Лауреаты рекомендованы к участию в фестивале в Монголии
Для Алтачейского заказника птица является случайным залётным гостем
«Ты жива ещё, моя старушка?» - процитировала Есенина на юбилее именинница
В мирное время юбиляр работал в лесном хозяйстве
Лучшими в состязании стала команда из Зугалая
В рамках молебная запланирована культурно-спортивная программа
По словам создателя, это, возможно, самая приближённая к реальному динозавру копия
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с показательных выступлений перед Днём пожарной охраны
Это связано с подготовкой к празднованию Дня Победы
Турнир проходил в рамках чемпионата России по АРБ