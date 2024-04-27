Усть-Ордынские художники создадут цикл портретов бойцов Великой Отечественной

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Акцию обещают сделать долгосрочной



Художники Усть-Ордынского Бурятского округа создают портретную галерею участников Великой Отечественной войны в рамках благотворительной акции «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» (0+). Готовые работы, выполненные в разных техниках, 9 мая будут переданы мэрам территорий округа для сельских и школьных музеев. Об этом заявил заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации округа Анатолий Прокопьев.



- До настоящего момента в музеях, архивах и библиотеках УОБО наиболее полная информация была собрана о Героях Советского Союза и кавалерах ордена Славы. О простых солдатах информации меньше. Эта благотворительная акция позволит сохранить для последующих поколений светлые образы наших земляков, которые защитили нашу страну от фашизма. Благодарю всех родственников участников Великой Отечественной войны, которые все эти годы бережно хранили фотографии бойцов и предоставили художникам для работы. Данная акция долгосрочная, с этого года художниками ежегодно ко Дню Победы будут создаваться циклы портретных галерей участников войны, - рассказал Анатолий Прокопьев.



По словам директора Усть-Ордынского национального центра художественных народных промыслов Ирины Дампиловой, на данный момент художники уже завершают работу. Собрано 11 фотографий и биографических данных об участниках войны. Это Кирилл Васильевич Донской и Базыр Ханхалович Палхаев из Аларского района; Аты Романович Алтаев и Василий Ользонович Бороноев из Баяндаевского района; Яков Романович Инкеев и Гавриил Трофимович Холуев из Боханского района; Илья Лукич Степанов и Анатолий Прокопьевич Федосеев из Нукутского района; Спасс Александрович Балдакшинов и Андрей Хамнуевич Хамаганов из Осинского района; Лука Денисович Голик из Эхирит-Булагатского района.



Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, портреты пишут художники из всех районов округа. Среди мастеров: Екатерина Асалханова, Екатерина Осипова, Любовь Ротькина, Ольга Тюменцева, Любовь Титова, Марина Мархеева, Марина Алексеева, Валентина Никитина, Надежда Ашаханова и Владислав Урбаханов. Художники создают портреты, используя различные стили и техники: холст, акриловые краски, ручное ткачество из конского волоса, масло, бумага, уголь. Планируется создание виртуальной выставки данных работ.



