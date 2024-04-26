Бурятия представит саженцы на выставке в Монголии

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мероприятие проведут в мае в Селенгинском аймаке



6 мая Бурятия в Монголии организует выставку-ярмарку саженцев плодово-ягодных и декоративных культур из республиканских питомников. Мероприятие состоится в рамках сотрудничества в сфере сельского хозяйства и повышения объёмов экспорта продукции АПК между двумя соседними регионами.



Жителям города Сухэ-Батор Селенгинского аймака представят районированные сорта яблони, вишни, смородины и прочего. Общий объём поставки саженцев на выставку-ярмарку составит 10400 штук. Свою продукцию привезут ведущие предприятия Бурятии. На выставке республиканские сельхозтоваропроизводители планируют заключить контракты на поставку саженцев в Монголию и выйти на новые рынки сбыта.



Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ, соседняя страна с 2021 года реализует экологический проект по борьбе с опустыниванием и деградацией почв «Миллиард деревьев», именно такое количество саженцев намерены высадить к 2030 году власти Монголии.



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