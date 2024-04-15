Ремонтные работы продолжаются
Восстановлена работа котельной в селе Шибертуй Бичурского района. Как сообщили в группе «Бичура-инфо.24/7», накануне, 14 апреля, утром из-за сильного порыва ветра произошло обрушение трубы котельной. Здание школы не повреждено.
- Проведены ремонтные работы в течение дня, запущена котельная. Работает в обычном режиме детский сад. Продолжаются ремонтные работы по восстановлению газоотовода, установке трубы. Переведены на дистант на два дня ученики Шибертуйской школы, - говорится в сообщении.
Жителей заверили, что ситуация находится под контролем.
В Бурятии школьников перевели на дистант из-за обрушившейся трубы котельной
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Взятка предназначалась за содействие в подготовке документов и приёмке услуг
Незаконно вывезли границу более 2,4 тысяч кубометров древесины
Её исчезновение обрастает загадочными и пугающими подробностями
Ремонтные работы продолжаются
Мужчина не имеет прав категории «А»
Девочка сама обратилась в правоохранительные органы
А ещё один получил ожоги и попал в больницу
Она несколько раз переехала знакомого на автомобиле
Мужчина отправится в колонию строгого режима
Она заработают когда вода пойдёт на спад
Оттуда пришлось срочно эвакуировать два десятка человек
Возбуждено уголовное дело
Пожарные не допустили перехода огня на жилые постройки
Соответствующее распоряжение подписал мэр города
Возбуждены уголовные дела