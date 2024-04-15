В Бурятии школьников перевели на дистант из-за обрушившейся трубы котельной

Ремонтные работы продолжаются



Восстановлена работа котельной в селе Шибертуй Бичурского района. Как сообщили в группе «Бичура-инфо.24/7», накануне, 14 апреля, утром из-за сильного порыва ветра произошло обрушение трубы котельной. Здание школы не повреждено.



- Проведены ремонтные работы в течение дня, запущена котельная. Работает в обычном режиме детский сад. Продолжаются ремонтные работы по восстановлению газоотовода, установке трубы. Переведены на дистант на два дня ученики Шибертуйской школы, - говорится в сообщении.



Жителей заверили, что ситуация находится под контролем.

