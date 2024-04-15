15 апреля

14 апреля

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В Бурятии школьников перевели на дистант из-за обрушившейся трубы котельной

В Бурятии школьников перевели на дистант из-за обрушившейся трубы котельной
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ремонтные работы продолжаются

Восстановлена работа котельной в селе Шибертуй Бичурского района. Как сообщили в группе «Бичура-инфо.24/7», накануне, 14 апреля, утром из-за сильного порыва ветра произошло обрушение трубы котельной. Здание школы не повреждено.

- Проведены ремонтные работы в течение дня, запущена котельная. Работает в обычном режиме детский сад. Продолжаются ремонтные работы по восстановлению газоотовода, установке трубы. Переведены на дистант на два дня ученики Шибертуйской школы, - говорится в сообщении.

Жителей заверили, что ситуация находится под контролем.
школьники котельные

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