Текст и фото он скопировал с чужого объявления
В полицию Читы обратился с заявлением о мошенничестве местный житель. Выяснилось, что он по объявлению в интернете договорился с незнакомым мужчиной об аренде квартиры.
- Злоумышленник попросил предоплату, сказав, что данная жилплощадь пользуется большим спросом. Мужчина перевёл 10 000 рублей, после чего лжеарендодатель перестал выходить на связь, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Вскоре полицейские установили личность мошенника и задержали его. Им оказался 30-летний ранее судимый читинец, который признался в содеянном. Он рассказал, что на самом деле квартиры у него нет, а текст и фото для объявления взял в интернете.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержанному избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Читинец сдал мужчине несуществующую квартиру за 10 тысяч
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