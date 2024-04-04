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Читинец сдал мужчине несуществующую квартиру за 10 тысяч

Читинец сдал мужчине несуществующую квартиру за 10 тысяч
Происшествия, 
Текст и фото он скопировал с чужого объявления

В полицию Читы обратился с заявлением о мошенничестве местный житель. Выяснилось, что он по объявлению в интернете договорился с незнакомым мужчиной об аренде квартиры.

- Злоумышленник попросил предоплату, сказав, что данная жилплощадь пользуется большим спросом. Мужчина перевёл 10 000 рублей, после чего лжеарендодатель перестал выходить на связь, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Вскоре полицейские установили личность мошенника и задержали его. Им оказался 30-летний ранее судимый читинец, который признался в содеянном. Он рассказал, что на самом деле квартиры у него нет, а текст и фото для объявления взял в интернете.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержанному избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
мошенничество

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